Германия заинтересована, чтобы Patriot оставались в системе НАТО, - Минобороны

"Есть большой интерес к тому, чтобы эти системы (Patriot - ред.) оставались в системе НАТО", - отметил он.

Чиновник также напомнил о заявлении министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая дала понять, что системы ПВО Patriot, находящиеся в распоряжении ФРГ, являются неотъемлемой частью защиты НАТО.

По словам Коллаца, Германии нужны эти ЗРК для того, чтобы выполнить все свои обязательства перед союзниками по НАТО.