Германия предложила продолжить присутствие своих Patriot в Польше

В Министерстве обороны Германии сообщили, что в настоящее время в Польше, кроме трех комплексов Patriot, находятся около 300 немецких солдат. Они базируются в городе Замость, что в 50 км от украинской границы.

Также в Минобороны отметили, что развертывание систем после 2023 пока не планируется.

Немецкие Patriot в Польше

15 ноября 2022 года обломки российской ракеты упали на территории польского города Пшеводув в Люблинском воеводстве, погибли два человека. После Германия предложила Польше разместить на границе системы Patriot для защиты воздушного пространства НАТО.

В декабре того же года страны договорились о передаче комплеков, а в конце января следующего года Германия начала развертывание ПВО в Польше.

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