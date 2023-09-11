RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия предложила НАТО взять на себя координацию ВМС в Балтийском море

Фото: Германия предлагает НАТО взять на себя управление ВМС в Балтике (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Берлин предложил НАТО взять на себя координацию военно-морскими силами альянса в регионе Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак рассказал, что назначенный для этой цели штаб уже руководит морскими учениями НАТО "Северное побережье", которые начались 9 сентября в Балтийском море.

"В настоящее время есть письмо от генерального инспектора к заместителю верховного главнокомандующего НАТО в Европе, в котором мы четко отмечаем, что мы можем предложить возможности создания регионального штаба для Балтийского моря", - заявил Каак.

Отмечается, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс усилил свои силы на восточном фланге. Балтийское море является основным каналом доставки товаров, энергии и телекоммуникаций для нескольких членов НАТО.

По словам главкома ВМС Германии, сейчас нужно перейти из условий мирного времени в управление более крупными военно-морскими соединениями в Балтийском море. Специалисты военно-морских сил, дислоцированные в городе Ростоке, способны справиться с такой задачей.

"Балтийское море - это сложный водный путь с такими узкими точками, таким количеством прибрежных стран, что даже в мирное время очень важно, чтобы специалисты были созданы для координации делающего", - добавил немецкий вице-адмирал.

Обучение НАТО в Балтийском море

В Балтийском море начались масштабные учения стран НАТО под названием "Северное побережье". Они будут отрабатывать действия по нападению РФ. В них принимают участие 14 стран, 3000 человек, 30 кораблей и 15 самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Балтийское мореНАТО