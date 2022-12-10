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Азербайджан передал Украине партию трансформаторов и генераторов

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Суббота 10 декабря 2022 11:18
Азербайджан передал Украине партию трансформаторов и генераторов Фото: Азербайджан передал Украине партию трансформаторов и генераторов (mfa.gov.az)
Автор: Елизавета Драбкина

Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, которая включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что энергооборудование предоставила компания Azerenergy.

Помощь выехала в субботу четырьмя грузовиками, ее общий вес составляет 52,2 тонны, а стоимость - более 800 тысяч долларов.

Также отмечается, что Азербайджан планирует отправить вторую партию гуманитарной помощи в ближайшие дни.

Общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил Украине, уже приблизилась к 17,5 млн долларов.

За последние 6 месяцев различные азербайджанские организации оказывали гумдопомощь населению Украины. На медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в Азербайджан привезли 90 украинских детей, пострадавших от войны и лишившихся близких. Также была полностью восстановлена разрушенная в результате боевых действий школа №12 имени Зарифы Алиевой в Ирпене и проведены различные мероприятия гуманитарной помощи.

Напомним, Грузии таки приняла решение закупить генераторы как гуманитарную помощь для Украины.

Кроме того, Эстония отправила Украине еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

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Азербайджан генератор
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