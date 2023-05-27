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РФ выслала более 100 госслужащих немецкого посольства, - Reuters

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Суббота 27 мая 2023 18:51
РФ выслала более 100 госслужащих немецкого посольства, - Reuters Фото: РФ выслала более 100 госслужащих немецкого посольства (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия ввела ограничения на количество сотрудников, которым разрешено работать в немецких дипломатических представительствах в стране. В связи с этим Германии пришлось сократить более 100 государственных служащих, работающих в России,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Этот лимит, установленный Россией на начало июня, требует значительного сокращения во всех областях нашего присутствия в России", - сказал источник в Министерстве иностранных дел Германии.

Среди пострадавших - учителя, а также другие сотрудники школ и Института Гете. Они необходимы для поддержания правильного баланса дипломатического присутствия Германии, сказал собеседник.

При этом он заявил, что лимит, объявленный в апреле, является "односторонним, неоправданным и непонятным". В то же время источник отказался сообщить, в чем заключается лимит, введенный Москвой.

Отношения РФ и Германии

Отношения между Россией и Германией, которая раньше была крупнейшим покупателем российской нефти и газа, испортились после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, а Запад ответил санкциями и поставками оружия.

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