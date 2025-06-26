Германия призвала Иран не разрывать сотрудничество с МАГАТЭ

По словам министра, руководство в Тегеране должно "четко, ясно и прозрачно" заявить, что не желает получать ядерное вооружение. В частности назвал решение парламента о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ "неправильным сигналом".

Как пишет dpa, для окончательного разрыва сотрудничества с МАГАТЭ, решение парламента также требует одобрения Совета стражей Ирана и Совета безопасности во главе с верховным лидером аятоллой Хаменеи.

"Я призываю иранское правительство не идти по этому пути", - заявил Вадефул.