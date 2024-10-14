Германия заблокировала продажу оружия Израилю, - Politico

Как отмечает издание, решение об экспорте оружия в Германии принимает Федеральный совет безопасности, который состоит из высокопоставленных чиновников правительства.

Однако вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались при одобрении экспорта оружия в Израиль, требуя от него заверений, что тот не будет применять немецкое оружие для атак против гражданских.

"СПоставки оружия в Израиль - это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить этому конец", - отметил информированный источник Politico.

Собеседник издания напомнил, что против правительства Германии уже подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль. В них утверждалось, что экспорт нарушает закон, согласно которому такое оружие не может использоваться для нанесения ударов по гражданским целям.