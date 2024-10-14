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Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю, - Politico

Фото: Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Керівництво Німеччини заблокувало продаж нових партій озброєння Ізраїлю. Причиною стали побоювання щодо можливого використання зброї проти цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, рішення про експорт зброї у Німеччині ухвалює Федеральна рада безпеки, яка складається з високопосадовців уряду.

Однак віцеканцлер ФРН Роберт Габек і міністр закордонних справ Анналена Бербок утрималися під час схвалення експорту зброї до Ізраїлю, вимагаючи від нього запевнень, що той не буде застосовувати німецьку зброю для атак проти цивільних.

"Постачання зброї до Ізраїлю - це дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Причиною вимоги такого зобов'язання є те, що в іншому випадку німецький адміністративний суд може покласти цьому край", - зазначило поінформоване джерело Politico.

Співрозмовник видання нагадав, що проти уряду Німеччини вже подали кілька позовів з вимогою зупинити експорт зброї до Ізраїлю. У них стверджувалося, що експорт порушує закон, згідно з яким така зброя не може буде використана для нанесення ударів по цивільних цілях.

Постачання німецької зброї до Ізраїлю

Нагадаємо, у вересні ми повідомляли, що Німеччина призупинила експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови щодо порушення гуманітарного права.

Водночас днями німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина й надалі буде продовжувати надання зброї Ізраїлю.

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Ізраїль