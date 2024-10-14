Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю, - Politico

Як зазначає видання, рішення про експорт зброї у Німеччині ухвалює Федеральна рада безпеки, яка складається з високопосадовців уряду.

Однак віцеканцлер ФРН Роберт Габек і міністр закордонних справ Анналена Бербок утрималися під час схвалення експорту зброї до Ізраїлю, вимагаючи від нього запевнень, що той не буде застосовувати німецьку зброю для атак проти цивільних.

"Постачання зброї до Ізраїлю - це дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Причиною вимоги такого зобов'язання є те, що в іншому випадку німецький адміністративний суд може покласти цьому край", - зазначило поінформоване джерело Politico.

Співрозмовник видання нагадав, що проти уряду Німеччини вже подали кілька позовів з вимогою зупинити експорт зброї до Ізраїлю. У них стверджувалося, що експорт порушує закон, згідно з яким така зброя не може буде використана для нанесення ударів по цивільних цілях.