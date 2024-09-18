Германия приостановила экспорт оружия в Израиль, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным Министерства экономики Германии, в 2023 году страна одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 326,5 млн евро.

Однако до конца августа 2024 года было выдано разрешений на экспорт на сумму всего 14,5 млн евро. Из них на категорию "военное оружие" приходится всего 32 449 евро.

Источник, близкий к немецкому Минэкономики, сообщил, что причиной сокращений экспорта оружия стали судебные дела, в которых истцы обвиняют Германию в нарушении гуманитарного права из-за помощи Израиля.