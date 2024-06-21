Германия выслала новую группу мигрантов в Польшу: вероятно, это были украинцы

Польша заявила о новом инциденте высылки мигрантов из Германии, который произошел на прошлой неделе. Вероятно, речь идет о группе украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

Как пишет издание, немецкие журналисты сообщили о том, что в субботу, 15 июня, на пограничном мосту между городами Франкфурт-на-Одере и Слубице немецкие полицейские приказали группе из десятка женщин и мужчин с багажом быстро перейти на территорию Польши.

При этом причину, почему немецкие полицейские приняли такое решение, оставалась неизвестной.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что инцидент мог касаться группы украинских граждан, которым немецкая полиция отказала во въезде", - прокомментировал инцидент пресс-секретарь главнокомандующего Пограничной службы Польши Анджей Юзвяк.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что подобные действия немецкой полиции “незаконны и скандальны”.

Он пообещал, что обсудит такую тему с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.