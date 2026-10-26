Германия впервые готовится закупить украинские ракеты "Барс" для Бундесвера, - СМИ

Что известно о закупке "Барса"

По данным издания, немецкие власти в ближайшие недели могут завершить соглашение о закупке начальной партии ракет "Барс". Об этом FT рассказали источники, осведомленные с планами. Эта партия позволит Бундесверу провести технические испытания в начале следующего года. Если результаты устроят военных, это может открыть путь к заказу нескольких сот ракет.

"Барс" - ракета дальностью до 1000 км и с боевой частью до 105 кг, в зависимости от модификации. В Украине иногда называют ее "ракетой-дроном", а в Германии она проходит как недорогая крылатая ракета. По словам Зеленского, Украина регулярно применяет "Барс" по военным базам и энергетическим объектам в России.

Как отмечает издание, ракету производят и в Германии. Делает это украинско-германское совместное предприятие, о котором почти ничего не известно. Его создали в рамках инициативы Build with Ukraine, которую в прошлом году запустил Зеленский.

Первая партия немецкого производства, профинансированная Германией, поступила в Украину в октябре. Теперь предприятие будет производить ракеты и для самой Германии. FT считает это первой известной закупкой украинского наступательного оружия для Бундесвера.

Почему Берлин ищет более дешевые ракеты

Германия наращивает запасы дальнобойного оружия в рамках программы перевооружения на 780 млрд евро в течение пяти лет. Причины - полномасштабное вторжение России в Украину и сомнения в гарантиях безопасности США для Европы за Трампа.

Берлин подписал предварительное соглашение на закупку американских ракет "Томагавк" компании Raytheon. Это произошло после того, как Трамп упразднил планы развернуть в Германии американский батальон с такими ракетами. Но "Томагавки" стоят 4-6 млн долларов за штуку, а их производство имеет узкие места, поэтому их вряд ли получат раньше 2030-х.

Поэтому параллельно немецкие чиновники рассматривают более дешевые системы, которые проще производить массово. Помимо "Барса", Германия планирует купить и опробовать небольшую партию ракет Anthem американского стартапа Covenant. Они стоят примерно в десять раз меньше "Томагавка". По словам одного из знающих лиц, "Барс" еще дешевле, но чиновники готовы покупать обе системы. Возможную закупку украинской ракеты Flamingo пока отложили.

Руководитель сухопутных войск Германии Кристиан Фрейдинг в этом месяце говорил о таких системах, не называя их. Он ожидает, что они дополнят обычные высококачественные крылатые ракеты. По его словам, они позволят поражать цели на глубине около 1500 км в большом количестве и насыщать системы ПВО противника. Более дорогие ракеты он предлагает оставить для целей стратегического значения.

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