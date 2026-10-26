Німеччина вперше готується закупити українські ракети "Барс" для Бундесверу, - ЗМІ

Що відомо про закупівлю "Барс"

За даними видання, німецька влада найближчими тижнями може завершити угоду про закупівлю початкової партії ракет "Барс". Про це FT розповіли джерела, обізнані з планами. Ця партія дасть змогу Бундесверу провести технічні випробування на початку наступного року. Якщо результати влаштують військових, це може відкрити шлях до замовлення кількох сотень ракет.

"Барс" - ракета дальністю до 1000 км і з бойовою частиною до 105 кг, залежно від модифікації. В Україні іноді називають її "ракетою-дроном", а в Німеччині вона проходить як недорога крилата ракета. За словами Зеленського, Україна регулярно застосовує "Барс" по військових базах та енергетичних об'єктах у Росії.

Як зазначає видання, ракету виготовляють і в Німеччині. Робить це українсько-німецьке спільне підприємство, про яке майже нічого не відомо. Його створили в межах ініціативи Build with Ukraine, яку торік запустив Зеленський.

Перша партія німецького виробництва, профінансована Німеччиною, надійшла в Україну в жовтні. Тепер це підприємство вироблятиме ракети й для самої Німеччини. FT вважає це першою відомою закупівлею українською наступальної зброї для Бундесверу.

Чому Берлін шукає дешевші ракети

Німеччина нарощує запаси далекобійної зброї в межах програми переозброєння на 780 млрд євро протягом п'яти років. Причини - повномасштабне вторгнення Росії в Україну та сумніви щодо гарантій безпеки США для Європи за Трампа.

Берлін уже підписав попередню угоду на закупівлю американських ракет "Томагавк" компанії Raytheon. Це сталося після того, як Трамп скасував плани розгорнути в Німеччині американський батальйон із такими ракетами. Але "Томагавки" коштують 4-6 млн доларів за штуку, а їхнє виробництво має вузькі місця, тож їх навряд чи отримають раніше 2030-х.

Тому паралельно німецькі посадовці розглядають дешевші системи, які простіше виробляти масово. Окрім "Барс", Німеччина планує купити й випробувати невелику партію ракет Anthem американського стартапу Covenant. Вони коштують приблизно у десять разів менше за "Томагавк". За словами однієї з обізнаних осіб, "Барс" ще дешевші, але посадовці готові купувати обидві системи. Можливу закупівлю української ракети Flamingo поки відклали.

Керівник сухопутних військ Німеччини Крістіан Фройдинг цього місяця говорив про такі системи, не називаючи їх. Він очікує, що вони доповнять звичайні високоякісні крилаті ракети. За його словами, вони дадуть змогу вражати цілі на глибині близько 1500 км у великій кількості й насичувати системи ППО противника. Дорожчі ракети він пропонує залишити для цілей стратегічного значення.

Читайте також: Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"