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Германия выведет из Польши свои Patriot, которые были размещены вблизи с Украиной

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия заберет свои подразделения противовоздушной обороны Patriot из Польши. В прошлом году их разместили вблизи границы с Украиной из-за ракетной опасности.

Об этом заявило Министерство обороны Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Вместе с системами "Петриот" около 300 немецких солдат также базируются в польском городе Замость, примерно в 50 километрах от украинской границы.

Они занимались защитой города и его важнейшего железнодорожного сообщения с Украиной.

В августе Министерство обороны Германии заявило, что развертывание вряд ли продлится после конца этого года, поскольку "Петриоты" либо потребуются для использования силами быстрого реагирования НАТО в 2024 году, либо им придется пройти техническое обслуживание.

Немецкие солдаты завершат свои операции в пятницу и начнут передислокацию со следующей недели.

Немецкие Patriot в Польше

15 ноября 2022 года обломки ракеты упали на территории польского города Пшеводув в Люблинском воеводстве, тогда погибли два человека. После Германия предложила Польше разместить на границе системы Patriot для защиты воздушного пространства НАТО.

В декабре того же года страны договорились о передаче комплексов, а в конце января следующего года Германия начала развертывание ПВО в Польше.

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