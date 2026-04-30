RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Германия тратит на оборону больше всех в Европе, но есть нюанс, - эксперт

10:20 30.04.2026 Чт
3 мин
Кто в НАТО и ЕС воспринимает российскую угрозу всерьез?
Елена Чупровская, Роман Кот
Фото: бывший глава аппарата Министерства обороны Федеративной Республики Германия Нико Ланге (ata-dag.de)

Берлин за три года превратился в одного из главных союзников Украины, но до сих пор медлит с ключевыми решениями в обороне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший глава аппарата Министерства обороны Федеративной Республики Германия Нико Ланге.

Читайте также: Европа без идей, от США ждать нечего: в Германии оценили ситуацию вокруг Украины

Где Германия "продвинулась", а где отстает

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия сделала заметный шаг вперед.

В финансовом и промышленном направлениях страна достигла реальных результатов. Берлин стал одним из крупнейших доноров поддержки Украины и тратит больше всех стран Евросоюза на оборону.

Еще одно изменение - в восприятии угрозы. Официальная военная стратегия Германии теперь четко определяет, что представляет собой Россия и какую опасность она несет. Ранее Берлин годами это игнорировал.

"С одной стороны, можно сказать, что сейчас Германия является одним из ведущих сторонников Украины," - отметил Ланге.

Несмотря на финансовые успехи, в принятии конкретных политических решений Берлин тормозит.

Фото: в Германии недовольны оборонной стратегией правительства (инфографика РБК-Украина)

Ланге обращает внимание: Германия до сих пор очень осторожно относится к участию европейских военных в Украине и к так называемым "коалициям желающих" - группам государств, готовых действовать вне формальных структур НАТО или ЕС.

"Изменения происходят в правильном направлении, но я считаю, что Германии нужно меняться больше, и она должна занимать более прогрессивную позицию в вопросах обороны" - объяснил он.

На кого надо равняться

Эталон для Ланге - страны Северной и Центрально-Восточной Европы. Скандинавы и балтийские государства давно воспринимают российскую угрозу серьезно и действуют соответственно.

"Я борюсь за то, чтобы Германия приблизилась к менталитету стран Северной и Центрально-Восточной Европы. Потому что если Германия станет в этом смысле более "северной" или "центральноевропейской", то страны Европы, которые колеблются - Испания, Италия, Франция - больше не смогут прятаться за спиной Германии," - подчеркнул он.

По словам Ланге, Берлину даже не нужно претендовать на стратегическое лидерство - достаточно просто догнать тех, кто давно понял, что такое соседство с Россией.

Деньги есть - скорости нет

Ланге также критикует темп реформ. Имея значительные финансовые ресурсы, Берлин тратит их не так и не там, где надо.

"Сейчас, имея такие финансовые ресурсы, будучи страной, которая тратит больше всего на оборону в Европе, Германия должна тратить эти деньги иначе и должна действовать гораздо быстрее. В этом плане немецкое руководство не достаточно эффективно," - заявил он.

По мнению эксперта, реформы должны быть более радикальными, а подход - более наступательным. Безопасность, по его словам, обеспечивается не только обороной, а способностью победить противника.

Напомним, ISW зафиксировал, что Россия уже сейчас готовит информационную почву для возможного нападения на страны Балтии. Кремль использует Калининградскую область как повод обвинять НАТО в агрессии - чтобы заранее оправдать собственные действия.

Как сообщало РБК-Украина, Нико Ланге также рассказал о роли Украины в обороне НАТО.

В случае нападения России на Балтию Киев может стать частью общего оборонного щита. Именно это, по мнению эксперта, должно сдержать Кремль от новых авантюр.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОРоссийская ФедерацияВойна в Украине