ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Европейская ассоциация легкой атлетики приняла решение по участию РФ и Беларуси

Новина українською →
Лозанна, Среда 15 марта 2023 17:37
Европейская ассоциация легкой атлетики приняла решение по участию РФ и Беларуси Фото: European Athletics подтвердила поддержку Украины (facebook.com/EuropeanAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Оставить в силе отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований решила Европейская ассоциация легкой атлетики (European Athletics). Бан начал действовать после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Запрет атлетам из РФ и Беларуси на выступления под эгидой European Athletics будет продолжаться до завершения войны против Украины. Совет ассоциации подтвердил прошлогоднее решение о бане для российских и белорусских спортсменов, персонала и официальных лиц.

"Война имела разрушительные последствия для Украины, поэтому European Athletics как спортивная организация отмечает, что это касается и спортивной инфраструктуры Украины и ее спортсменов. Мы продолжим поддерживать Федерацию легкой атлетики Украины, чтобы ее спортсмены смогли раскрыть свой потенциал, несмотря на трагическую ситуацию", – заявил президент организации Добромир Карамаринов.

Европейская ассоциация легкой атлетики ввела санкции против РФ и Беларуси еще 1 марта прошлого года. Подтверждение курса на сохранение бана россиян и белорусов идет в разрез с намерениями Международного олимпийского комитета вернуть их в нейтральном статусе.

Ранее группа стран во главе с Польшей приняла декларацию с призывом к МОК о возвращении атлетов из РФ и Беларуси в международный спорт. Коалиция функционеров уверена, что российский режим и тамошняя пропаганда используют спортсменов для легализации военных преступлений.

К слову, в пятницу Международная федерация фехтования вернула РФ и Беларусь в турниры под своей эгидой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Легкая атлетика
NEWS
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии