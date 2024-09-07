Глава МИД Германии упрекнула партию Шольца за снижение поддержки Украины

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок упрекнула социал-демократов федеральной земли Бранденбург за ослабление помощи Украине. Свою критику политик адресовала премьер-министру Бранденбурга Дитмару Войдке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По убеждению Бербок, Войдке ослабил позиции СДПГ в вопросе помощи Украине.

"Вдруг я слышу недоверчивый вопрос: действительно ли СДПГ, из которой происходит премьер-министр, отвечает на вопрос о военной поддержке неопределенным, нейтральным ответом?", - заявила Бербок.

Она также добавила, что ранее сама полагалась на слова Войдке о том, что его солидарность с Украиной останется незыблемой.

Глава МИД отметила, что "немного волнуется за своего канцлера" и пошутила, что, если тот не сможет проголосовать за своего однопартийца Войдке из-за его отказа баллотироваться, то ему остается только один выбор - голосовать за "Зеленых".

Заметим, что сама Бербок является одной из руководителей "Зеленой" партии