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Глава МИД Германии упрекнула партию Шольца за снижение поддержки Украины

Германия, Суббота 07 сентября 2024 21:27
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Глава МИД Германии упрекнула партию Шольца за снижение поддержки Украины Фото: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок упрекнула социал-демократов федеральной земли Бранденбург за ослабление помощи Украине. Свою критику политик адресовала премьер-министру Бранденбурга Дитмару Войдке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По убеждению Бербок, Войдке ослабил позиции СДПГ в вопросе помощи Украине.

"Вдруг я слышу недоверчивый вопрос: действительно ли СДПГ, из которой происходит премьер-министр, отвечает на вопрос о военной поддержке неопределенным, нейтральным ответом?", - заявила Бербок.

Она также добавила, что ранее сама полагалась на слова Войдке о том, что его солидарность с Украиной останется незыблемой.

Глава МИД отметила, что "немного волнуется за своего канцлера" и пошутила, что, если тот не сможет проголосовать за своего однопартийца Войдке из-за его отказа баллотироваться, то ему остается только один выбор - голосовать за "Зеленых".

Заметим, что сама Бербок является одной из руководителей "Зеленой" партии

Напомним, ранее сегодня мы писали о том, что сам канцлер Германии Олаф Шольц обратился к временно поселившимся в его стране украинцам. Он призвал беженцев трудоустраиваться.

Отметим, что уже 22 сентября в Бранденбурге пройдут выборы в местный парламент.

По предварительным прогнозам, не исключено, что большинство из них могут получить правые радикалы, имеющие поддержку до 24%. В последние перед выборами дни все партии проводят съезды своих партийных ячеек и встречаются с местными избирателями.

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