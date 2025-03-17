Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро помощи в 2025 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналену Бербок, которую цитирует "Зеркало недели" .

По словам Бербок, в целом Германия выделит Украине в 2025 году семь миллиардов евро помощи.

"Важно также, что в дополнение к инвестициям в безопасность и инфраструктуру, предусмотренных основным законом, мы наконец выделяем еще 3 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году. Это означает, что Германия продолжит предоставлять Украине семь 7 млрд евро, как и в прошлом году", - заявила министр перед заседанием совета по иностранным делам в Брюсселе.

Также Бербок отметила, что депутаты планируют внести поправку в конституцию Германии во вторник, 18 марта. Это позволит существенно увеличить государственный долг ФРГ для финансирования обороны и "обеспечит большую поддержку Украине".

"Наша цель - сильная и суверенная Украина. Важно не только укрепить наш оборонный потенциал, но и принять быстрое и амбициозное решение на уровне лидеров и правительств ЕС о предоставлении военной поддержки", - подчеркнула Бербок.

Помощь Украине от Германии

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.

В то же время издание Der Spiegel писало, что канцлер Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.