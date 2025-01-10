Шольц блокирует новый пакет помощи Украине, - Der Spiegel

Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят до выборов в Бундестаг выделить около трех миллиардов евро на поставку оружия Украине. Однако, вероятно, этому сопротивляется ведомство федерального канцлера Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

По данным издания, список оружия для Украины составляли вскоре после распада правительственной коалиции ФРГ в ноябре 2024 года. Он включал три батареи ПВО Iris-T с ракетами к ним, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

Тогда в МИД и в Минобороны Германии объяснили необходимость дополнительной помощи тем, что потребности Киева нельзя было предусмотреть при прошлом планировании. В частности, речь об ускорении российского наступления и то, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стало непонятно, будет ли Вашингтон продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Как пишет Spiegel, реализация этого плана остановилась в начале января из-за того, что ведомство Шольца неофициально дало понять, что не поддерживает выделение Киеву дополнительных средств. Издание отмечает, что причиной было указано нежелание ставить будущее правительство ФРГ перед фактом.

Также у Шольца не видят необходимости в срочных действиях, поскольку считает достаточными около 4 млрд евро, предусмотренных предыдущим бюджетом на 2025 год на военную помощь Украине. Там также напомнили о возможности использовать предоставленный G7 кредит в размере 50 млрд долларов за счет поступлений от замороженных российских активов.

Источники Der Spiegel предполагают, что Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия Украине в разгар избирательной кампании, чтобы не оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ.

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, что в Германии все еще продолжаются дискуссии относительно передачи ракет Taurus для Украины. В частности, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что поддерживает передачу ракет этого типа для нужд ВСУ, но после консультаций с США.

Интересно и то, что передачу Украине Taurus поддержал кандидат в канцлеры от партии "Зеленых".