Германия выделит средства Украине на закупку ударных дронов и ракет: страны подписали договор

Германия выделит Украине средства на производство и закупку ударного оружия дальнего действия - беспилотников и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По данным издания, представители немецкого правительства подписали первый контракт на финансирование дальнобойного оружия для Украины. Речь идет о более 500 беспилотниках Ан-196.
Профинансированные дроны-камикадзе имеют дальность полета 1200 километров и несут взрывные заряды весом примерно 50 килограммов. По данным источников, закупленные за немецкие деньги ударные дроны будут доступны уже в ближайшие месяцы.
"Я могу подтвердить, что Германия взяла на себя финансирование производства дальнобойного оружия в Украине. Это позволило бы обеспечить страну, подвергшуюся нападению, системами вооружения в краткосрочной перспективе, которым украинская армия уже обучена", - отметили в Министерстве обороны Германии в ответ на запрос издания.
При этом оборонное ведомство отказалось раскрывать детали финансируемого оружия, поскольку это позволит сделать выводы о военных возможностях украинской армии.
Ан-196 "Лютый" - это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Впервые разработку этого дрона анонсировал "Укроборонпром" в октябре 2022 года. Тогда было сообщено о намерениях создать беспилотник массой более 200 кг, который мог бы доставить боевую часть массой 75 кг на расстояние более 1000 километров.
Первая серийная партия была готова в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ в Перевальном.
Также вчера, 1 июля, украинские ударные дроны "Лютый" атаковали завод по производству "Шахедов" в российском Ижевске. При этом беспилотники ВСУ имели необычную конструкцию.
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