Німеччина виділить кошти Україні на закупку ударних дронів та ракет: країни підписали договір

За даними видання, представники німецького уряду підписали перший контракт на фінансування далекобійної зброї для України. Йдеться про понад 500 безпілотників Ан-196.

Профінансовані дрони-камікадзе мають дальність польоту 1200 кілометрів і несуть вибухові заряди вагою приблизно 50 кілограмів. За даними джерел, закуплені за німецькі гроші ударні дрони будуть доступні вже в найближчі місяці.

"Я можу підтвердити, що Німеччина взяла на себе фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Це дозволило б забезпечити країну, що зазнала нападу, системами озброєння в короткостроковій перспективі, яким українська армія вже навчена", - зазначили у Міністерстві оборони Німеччини у відповідь на запит видання.

При цьому оборонне відомство відмовилося розкривати деталі фінансованої зброї, оскільки це дозволить зробити висновки про військові можливості української армії.