Германия выделит средства Украине на закупку ударных дронов и ракет: страны подписали договор

Германия выделит Украине средства на производство и закупку ударного оружия дальнего действия - беспилотников и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По данным издания, представители немецкого правительства подписали первый контракт на финансирование дальнобойного оружия для Украины. Речь идет о более 500 беспилотниках Ан-196.

Профинансированные дроны-камикадзе имеют дальность полета 1200 километров и несут взрывные заряды весом примерно 50 килограммов. По данным источников, закупленные за немецкие деньги ударные дроны будут доступны уже в ближайшие месяцы.

"Я могу подтвердить, что Германия взяла на себя финансирование производства дальнобойного оружия в Украине. Это позволило бы обеспечить страну, подвергшуюся нападению, системами вооружения в краткосрочной перспективе, которым украинская армия уже обучена", - отметили в Министерстве обороны Германии в ответ на запрос издания.

При этом оборонное ведомство отказалось раскрывать детали финансируемого оружия, поскольку это позволит сделать выводы о военных возможностях украинской армии.