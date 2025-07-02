Німеччина виділить кошти Україні на закупку ударних дронів та ракет: країни підписали договір
Німеччина виділить Україні кошти на виробництво та закупівлю ударної зброї далекої дії – безпілотників та ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
За даними видання, представники німецького уряду підписали перший контракт на фінансування далекобійної зброї для України. Йдеться про понад 500 безпілотників Ан-196.
Профінансовані дрони-камікадзе мають дальність польоту 1200 кілометрів і несуть вибухові заряди вагою приблизно 50 кілограмів. За даними джерел, закуплені за німецькі гроші ударні дрони будуть доступні вже в найближчі місяці.
"Я можу підтвердити, що Німеччина взяла на себе фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Це дозволило б забезпечити країну, що зазнала нападу, системами озброєння в короткостроковій перспективі, яким українська армія вже навчена", - зазначили у Міністерстві оборони Німеччини у відповідь на запит видання.
При цьому оборонне відомство відмовилося розкривати деталі фінансованої зброї, оскільки це дозволить зробити висновки про військові можливості української армії.
Що відомо про Ан-196 "Лютий"
Ан-196 "Лютий" – це український дрон-камікадзе великої дальності. Вперше розробку цього дрона анонсував "Укроборонпром" у жовтні 2022 року. Тоді було повідомлено щодо намірів створити безпілотник масою понад 200 кг, що міг би доставити бойову частину масою 75 кг на відстань понад 1000 кілометрів.
Перша серійна партія була готова в серпні 2023 року. 28 серпня 2023 року Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували базу 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному.
Також вчора, 1 липня, українські ударні дрони "Лютий" атакували завод з виробництва "Шахедів" у російському Іжевську. При цьому безпілотники ЗСУ мали незвичну конструкцію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.