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В ряде областей начали раньше выключать свет: список

Вторник 26 ноября 2024 13:47
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В ряде областей начали раньше выключать свет: список Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины графики ограничения энергоснабжения начали действовать раньше. Речь идет об Одесской, Полтавской области и не только.

О том, где графики отключений света начали действовать раньше – в материале РБК-Украина.

Утром "Укрэнерго" предупреждало о графиках почасовых отключений, которые будут действовать в Украине с 14:00 до 21:00, однако в конце концов ограничения начали действовать раньше.

Киев

1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевская область

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Полтавская область

В Полтавской области новый график почасовых ограничений, согласно распоряжению "Укрэнерго", будет действовать с 13:00 до 21:00. Одновременно будут отключать по 1 час/очереди:

  • 1 очередь: 18:00 – 19:00;
  • 2 очередь: 19:00 –20:00;
  • 3 очередь: 14:00 – 15:00, 20:00 – 21:00;
  • 4 очередь: 15:00 – 16:00;
  • 5 очередь: 18:00 – 19:00;
  • 6 очередь: 17:00 – 18:00.

Сумская область

Графики почасовых отключений будут действовать с 13:00 до 21:00 в объеме одной очереди:

  • 1 очередь: 16 - 18;
  • 2 очередь: 13 - 14;
  • 3 очередь: 14 - 16;
  • 4 очередь: без отключений;
  • 5 очередь: 18 - 20;
  • 6 очередь: 20 - 21.

Запорожская область

Графики отключений изменены для 1 и 2 очереди:

  • очередь 1: 17:00 - 21:00;
  • очередь 2: 13:00 - 17:00;
  • очередь 3:07:00 - 10:00.

Черкасская область

Согласно обновленному графику, отключения будут действовать с:

  • 13:00-14:00 1 очередь;
  • 14:00-15:00 3 очередь;
  • 15:00-16:00 4 очередь;
  • 16:00-17:00 4 очередь;
  • 17:00-18:00 5 очередь;
  • 18:00-19:00 5 очередь;
  • 19:00-20:00 6 очередь;
  • 20:00-21:00 6 очередь.

Одесская область

Отключения также начались на час раньше - с 13:00 и продлятся до 21:00.

  • 2 очередь: с 13:00 до 17:00;
  • 4 очередь: с 16:00 до 20:00;
  • 5 очередь: с 19:00 до 21:00.

Днепропетровская область

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Отключение света в Украине

Украинская энергетическая система постепенно восстанавливается после десяти масштабных обстрелов со стороны России, однако дефицит мощности остается существенным.

На энергетических объектах активно проводят как аварийные, так и плановые ремонтные работы.

Подробнее о том как враг изменил тактику ударов и сколько средств для этого имеет - в материале РБК-Украина "К террору готовы. Сколько Россия накопила ракет и дронов для обстрелов энергетики".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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