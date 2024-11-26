В ряде областей начали раньше выключать свет: список
В ряде областей Украины графики ограничения энергоснабжения начали действовать раньше. Речь идет об Одесской, Полтавской области и не только.
О том, где графики отключений света начали действовать раньше – в материале РБК-Украина.
Утром "Укрэнерго" предупреждало о графиках почасовых отключений, которые будут действовать в Украине с 14:00 до 21:00, однако в конце концов ограничения начали действовать раньше.
Киев
1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Киевская область
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Полтавская область
В Полтавской области новый график почасовых ограничений, согласно распоряжению "Укрэнерго", будет действовать с 13:00 до 21:00. Одновременно будут отключать по 1 час/очереди:
- 1 очередь: 18:00 – 19:00;
- 2 очередь: 19:00 –20:00;
- 3 очередь: 14:00 – 15:00, 20:00 – 21:00;
- 4 очередь: 15:00 – 16:00;
- 5 очередь: 18:00 – 19:00;
- 6 очередь: 17:00 – 18:00.
Сумская область
Графики почасовых отключений будут действовать с 13:00 до 21:00 в объеме одной очереди:
- 1 очередь: 16 - 18;
- 2 очередь: 13 - 14;
- 3 очередь: 14 - 16;
- 4 очередь: без отключений;
- 5 очередь: 18 - 20;
- 6 очередь: 20 - 21.
Запорожская область
Графики отключений изменены для 1 и 2 очереди:
- очередь 1: 17:00 - 21:00;
- очередь 2: 13:00 - 17:00;
- очередь 3:07:00 - 10:00.
Черкасская область
Согласно обновленному графику, отключения будут действовать с:
- 13:00-14:00 1 очередь;
- 14:00-15:00 3 очередь;
- 15:00-16:00 4 очередь;
- 16:00-17:00 4 очередь;
- 17:00-18:00 5 очередь;
- 18:00-19:00 5 очередь;
- 19:00-20:00 6 очередь;
- 20:00-21:00 6 очередь.
Одесская область
Отключения также начались на час раньше - с 13:00 и продлятся до 21:00.
- 2 очередь: с 13:00 до 17:00;
- 4 очередь: с 16:00 до 20:00;
- 5 очередь: с 19:00 до 21:00.
Днепропетровская область
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Отключение света в Украине
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