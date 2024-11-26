Германия выделит на помощь Украине 65 млн евро: куда направят средства
Германия выделит дополнительные 65 млн евро на помощь Украине. Средства планируют потратить на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и защиты климата Германии.
В ведомстве уточнили, что средства для Украины выделят через Кредитное учреждение для восстановления. Их направят в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества, в который с 2022 года вносят взносы и другие многочисленные международные доноры.
"Гражданская энергетическая инфраструктура Украины продолжает оставаться объектом массированных российских авиаударов. Коллапс энергоснабжения в третью зиму войны будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики и населения. Поэтому поддержка Украины важна как никогда", - отметил министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек.
Он добавил, что такая помощь является важным вкладом в поддержание энергоснабжения Украины.
Стоит заметить, что к концу 2024 года вклад Германии в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества увеличится в общей сложности до 360 миллионов евро.
Удары по украинским энергообъектам
Напомним, энергетическая инфраструктура Украины является приоритетной целью атак российских оккупантов.
Враг за время полномасштабной войны уничтожил или повредил значительное число объектов генерации в Украине.
Сейчас по всей стране из-за таких атак вводят графики отключений света. В частности, сегодня они действуют с 13:00 до 21:00.
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