Німеччина виділить на допомогу Україні 65 млн євро: куди спрямують кошти
Німеччина виділить додаткові 65 млн євро на допомогу Україні. Кошти планують витратити на ремонт української енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.
У відомстві уточнили, що кошти для України буде виділено через Кредитну установу для відновлення. Їх спрямують в Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, до якого з 2022 року вносять внески та інші численні міжнародні донори.
"Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися об'єктом масованих російських авіаударів. Колапс енергопостачання у третю зиму війни матиме катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи", - зазначив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек.
Він додав, що така допомога є важливим внеском у підтримку енергопостачання України.
Варто зауважити, що до кінця 2024 року внесок Німеччини у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства збільшиться до 360 мільйонів євро.
Удари по українських енергооб'єктах
Нагадаємо, енергетична інфраструктура України є пріоритетною ціллю атак російських окупантів.
Ворог за час повномасштабної війни знищив чи пошкодив значну кількість об'єктів генерації в Україні.
Зараз по всій країні через такі атаки вводять графіки відключень світла. Зокрема, сьогодні вони діють з 13:00 до 21:00.
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