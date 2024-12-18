Германия вдвое увеличила военную помощь Украине в 2024 году

Как отметили в ведомстве, в 2023 году Германия передала Украине вооружение стоимостью 4,4 млрд евро. При этом в 2024 году украинские защитники получают немецкое оружие на 8,1 миллиарда евро.

При этом, согласно информации Минэкономики, в 2023 году Германия отправила Израилю оружие на 326,5 миллиона евро. Но в этом году сумма сократилась вдвое - до 161 миллиона евро.

Всего в этом году Германия разрешила экспорт оружия на сумму 13,2 миллиарда евро. Помимо Украины и Израиля, поставки немецкого оружия стоимостью 1,2 миллиарда евро были одобрены для Сингапура.