Германия вдвое увеличила военную помощь Украине в 2024 году

Германия удвоила экспорт оружия в Украину в 2024 году по сравнению с прошлым годом. При этом поставки немецкого оружия в Израиль сократились.
Об этом свидетельствуют данные Минэкономики Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отметили в ведомстве, в 2023 году Германия передала Украине вооружение стоимостью 4,4 млрд евро. При этом в 2024 году украинские защитники получают немецкое оружие на 8,1 миллиарда евро.
При этом, согласно информации Минэкономики, в 2023 году Германия отправила Израилю оружие на 326,5 миллиона евро. Но в этом году сумма сократилась вдвое - до 161 миллиона евро.
Всего в этом году Германия разрешила экспорт оружия на сумму 13,2 миллиарда евро. Помимо Украины и Израиля, поставки немецкого оружия стоимостью 1,2 миллиарда евро были одобрены для Сингапура.
Напомним, Германия в 2024 году выделила на военную помощь Украине больше всего средств среди всех стран Европы.
В частности, украинские защитники получили от Германии уже третью систему ПВО Patriot, которая является критически необходимой для защиты неба от российских ракет.
Также вчера, 17 декабря, стало известно, что Германия профинансирует передачу Украине 20 боевых машин пехоты Marder.
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