Объявление войны? Иран поднял "флаг мести": в Воздушных силах сказали, что это значит для Украины

В Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум был поднят красный "флаг мести", что может означать объявление войны. Для Украины это может иметь положительный сигнал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Что это значит для Украины

"Мы видим и события в Иране, где подняли вчера над мечетью красное знамя. Это фактически означает начало войны", - допустил Игнат.

Он пояснил, что все тоталитарные режимы, такие как РФ, Иран, они отвлекают население своего ведения боевых действий.

"И уже Саудовская Аравия, Израиль, США готовятся реагировать на такие действия. Возможно не до конца понятно каким образом Иран будет на все фронты воевать и помогать в том числе России. Поэтому будем надеяться, что и эти события, возможно, для Украины будут как-то играть положительно ", - говорит Игнат.

Иран объявил войну?

Отметим, что вчера в соцсетях начали появляться фото, на которых заметно, что священном иранском городе Кум над мечетью Джамкаран подняли "флаг мести". Такой же флаг заметили и над мечетью в городе Шираз на юге страны.

Фото: Иран поднял "флаг мести" (twitter.com/FarsNews_Agency)

Знаковым является то, что в последний раз такой случай в Иране был зафиксирован в 2020 году, тогда в Иране вывесили такой флаг и нанесли удары по американским базам в Ираке и нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии.

پس از اهتزاز پرچم سرخ «یالثارات الحسین» بر فراز گنبد جمکران به نشانه انتقام خون حاج‌قاسم، این‌بار این پرچم به نشانه خونخواهی شهدای حمله تروریستی شیراز بر فراز گنبد حرم شاهچراغ به اهتزاز درآمد. pic.twitter.com/NPIVjj9Div — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 30, 2022

Это произошло после того, как США ракетным ударом ликвидировали одного из главных генералов Ирана Касема Сулеймани. Когда иранцы поднимали "флаг мести", они утверждали, что это было "в честь шахида Касема Сулеймани, который был убит американцами, тем самым пообещав, что они отомстят за его мученическую смерть".

Примечательно, что вчера иранское СМИ подписало фото с красным флагом опять же "символом мести за кровь Касема Сулеймани".

Нападение на Саудовскую Аравию и Ирак?

Между тем авторитетное издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия предупредила США, что Иран "в ближайшее время" нападет на нее и Ирак.

Власти Саудовской Аравии предупредили США, что Иран готовится "в ближайшее время" совершить нападение на нее и Ирак.

Указано, что так Иран планирует отвлечь внимание своего населения от продолжающихся уже более месяца антиправительственных протестов.

Следует отметить, что Иран продолжает поставлять РФ дроны-камикадзе, которые россияне используют в войне против Украины, а также известно и о возможном передаче Тегераном баллистических ракет. Впрочем, если сами иранцы начнут войну, то остается неясным, как они будут помогать Москве.