Учения Baltops-2025: военные НАТО отрабатывают использование дронов на море

Участники учений военно-морских сил НАТО Baltops-2025, проходящих в Балтийском море, отработают использование в операциях беспилотных летательных аппаратов и подводных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу Морских сил Британии.

Также британские и латвийские корабли будут работать с надводными и воздушными беспилотными летательными аппаратами ВМС США, в частности, "беспокоя" других участников учений, чтобы проверить их способность отражать волны массированных атак.

В частности, патрульные корабли британских ВМС будут использоваться, как стартовые площадки для новейших роботизированных технологий, контролирующих подводное боевое пространство с помощью беспилотных подводных аппаратов (UUV).

Учения Baltops-2025

Учения Baltops-2025 проводятся уже более полувека и направлены на безопасность региона и его вод, гарантируя бесперебойную работу стран-членов НАТО и стран-партнеров, которые там действуют.

Международные учения 2025 года охватят территорию от Ютландии и Большого Бельта на западе до Гданьского залива - около 40 тысяч квадратных морских миль, что примерно соответствует площади Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в ответ на Baltops-2025 Россия также отправит свой флот в то же время. Это может обострить напряжение в регионе. Для этого в регион будет направлено около 20 военных кораблей армии РФ.

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