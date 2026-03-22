Германия и Япония готовят "военный союз": армии получат свободный доступ к территориям

17:45 22.03.2026 Вс
2 мин
Борис Писториус в Японии объявил о создании нового оборонного формата
aimg Сергей Козачук
Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)

Германия и Япония планируют подписать соглашение о взаимном доступе, которое позволит военным обеих стран упрощенно развертывать силы и проводить совместные операции на территориях друг друга.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина

Новый формат сотрудничества

По данным издания, Берлин официально предложил Токио заключить Соглашение о взаимном доступе (RAA). Этот документ должен стать правовой основой для "упрощения обмена солдатами в странах друг друга и значительного уменьшения бюрократических препятствий".

По словам немецкого министра, такая инициатива является логичным шагом в ответ на рост глобальной нестабильности, в частности из-за угрозы торговым путям в Мировом океане.

Япония уже имеет подобные договоренности с Британией и Австралией, однако для Германии это означает переход от разовых учений к постоянной военной координации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Защита морских путей

Борис Писториус отметил важность безопасности логистических узлов, особенно учитывая зависимость Японии от импорта энергоносителей.

"Насколько тесное наше партнерство, стало понятно в свете событий в Иране и на Ближнем Востоке. Свобода морских путей должна быть гарантирована и защищена", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

Он также сказал, что оба государства имеют общие ценности в вопросах международного права.

"Нас объединяет убеждение, что сила закона должна преобладать", - добавил Писториус.

Военная активность Германии

Напомним, недавно Германия решила радикально изменить правила на рынке вооружений, введя механизм "зеленого коридора". Благодаря этому решению Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина, что позволяет получать системы ПВО и морской обороны без очередей.

Кроме того, Берлин усиливает сотрудничество в сфере безопасности и внутри Европы. Ранее стало известно о ядерном альянсе Франции и Германии. Стороны уже создали специальную рабочую группу для реализации "конкретных шагов" в вопросе ядерного сдерживания.

