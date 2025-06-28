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В Германии выступили за европейский "ядерный зонтик": что предлагает Берлин

Германия, Суббота 28 июня 2025 19:05
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В Германии выступили за европейский "ядерный зонтик": что предлагает Берлин Фото: председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Германия может получить доступ к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании в рамках создания общеевропейского "ядерного зонтика". Или занять главную роль в разработке нового европейского ядерного оружия.

Об этом заявил председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в частности, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам.

По мнению Шпана, на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. Например, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.

Поэтому, отметил политик, можно разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Это позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании относительно того, кто именно может нанести ему ядерный удар.

Еще один вариант - разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам-членам Альянса. Германия, отметил Шпан, должна занять в этом процессе лидирующую роль.

Ядерное оружие для ЕС

Отметим, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить таким образом ядерные силы Соединенных Штатов Америки в Европе. Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.

В то же время не все немецкие политики согласны с тем, что американский "ядерный щит" можно заменить. Например, министр обороны Германии Борис Писториус думает, что альтернативы ядерному вооружению США у Европы нет.

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