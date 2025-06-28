В Германии выступили за европейский "ядерный зонтик": что предлагает Берлин

Германия может получить доступ к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании в рамках создания общеевропейского "ядерного зонтика". Или занять главную роль в разработке нового европейского ядерного оружия.

Об этом заявил председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

"Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в частности, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам.

По мнению Шпана, на пути совместного использования ядерного оружия есть преграды. Например, вряд ли Франция согласится передавать Германии доступ к своему ядерному оружию.

Поэтому, отметил политик, можно разработать систему передачи контроля над европейским ядерным оружием членам НАТО по случайному принципу. Это позволит оставить потенциального противника Европы в непонимании относительно того, кто именно может нанести ему ядерный удар.

Еще один вариант - разработать новое общеевропейское ядерное оружие, которое будет принадлежать всем европейским странам-членам Альянса. Германия, отметил Шпан, должна занять в этом процессе лидирующую роль.