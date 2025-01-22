Германия с союзниками в ближайшее время обсудит гарантии безопасности для Украины, - Шольц

"Во-первых, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны были бы обеспечить безопасное будущее Украины", - сказал Шольц.

Он отметил, что дальше речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украине сохранить сильную армию, которую "мы вместе будем оснащать". По словам Шольца, этот вопрос союзники обсудят в ближайшее время.

"В ближайшее время мы обсудим это с нашими союзниками. Однако сейчас такие спекуляции запрещены. Ведь через головы украинского народа ничего не решается. И до мира нам еще далеко", - подчеркнул канцлер Германии.