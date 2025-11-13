RU

Германия сокращает выплаты для украинцев: сколько будут получать прибывшие в 2025 году

Фото: украинские беженцы в Германии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Германии планируют изменить систему поддержки украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года. Их будут считать просителями убежища, что приведет к уменьшению ежемесячных выплат и изменению условий получения помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию BILD.

В Берлине достигли соглашения по поводу базового дохода для украинских граждан, находящихся в Германии.

Представители партий ХДС/ХСС и СДПГ согласовали реформу, согласно которой с 1 апреля 2025 года украинцев, прибывших в страну после этой даты, будут рассматривать как просителей убежища.

Это означает снижение уровня материальной поддержки и пересмотр правового статуса.

Сейчас украинские беженцы получают 563 евро в месяц, а также компенсацию за жилье и отопление. После вступления изменений в силу помощь будет предоставляться по стандартам для просителей убежища — около 441 евро в месяц, включая 196 евро на личные расходы и 245 евро на питание и одежду.

Конец особого статуса для украинцев

Министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальной политики Бербель Басс договорились о постепенной отмене особых условий, действовавших почти четыре года. Решение стало компромиссом между требованиями регионов и федеральных властей.

Изначально предлагалось лишить украинцев социальных выплат задним числом, однако муниципалитеты выступили против.

По словам представителей коалиции, реализация этой инициативы потребовала бы чрезмерных бюрократических затрат. В итоге решили ввести новые правила только для тех, кто прибудет в страну после апреля 2025 года.

Ожидания от реформы

По данным BILD, в Германии сейчас проживает около 1,1 миллиона украинцев. Власти отмечают, что лишь небольшая часть из них официально трудоустроена.

Политики рассчитывают, что изменения в системе выплат станут стимулом для активного поиска работы и интеграции на рынке труда.

Молодым украинцам при этом разрешили продолжить въезд в страну без дополнительных ограничений, а действующие программы поддержки для тех, кто уже получил временную защиту, сохранятся.

Напоминаем, что согласно данным Федерального института демографических исследований Германии (BiB), украинцы, вынужденно покинувшие страну из-за войны и временно проживающие в ФРГ, в целом оценивают качество своей жизни невысоко, что отражает трудности адаптации и неопределенность их нынешнего положения.

Отметим, что Украина не рассматривает вариант массового привлечения работников из стран Кавказа и Азии для решения проблемы нехватки рабочей силы, однако возможность трудоустройства для иностранцев в стране останется открытой.

