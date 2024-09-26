Германия одобрила дополнительные 400 млн евро на военную помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт федерального правительства Германии.

Кроме того, Бундестаг одобрил увеличение финансирования военной поддержки Украины примерно на 400 миллионов евро. Эти средства позволят закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что эффективно усилит украинские вооруженные силы в защите.

Как говорится в сообщении, агрессивная война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре. Именно поэтому Германия предоставит дополнительные 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Помощь от Германии Украине

В августе СМИ сообщали о том, что по указанию канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. Ведь в 2024 году немецкое правительство выделило около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины. А вот бюджетные средства, выделенные на 2025 год, в размере 4 миллиарда евро были полностью распределены.

А вот уже в сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что надеется, что правительство его страны сможет найти дополнительные ресурсы для продолжения поставок вооружений Украине в 2024 году.

19 сентября Германия выделила новый пакет военной помощи Украине, включающему разнообразное вооружение и оборудование.

Интересно и то, что на днях президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели разговор "совершенно за закрытыми" дверями.

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