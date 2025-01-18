Германия среди основных целей пошлин Трампа в отношении ЕС, - вице-канцлер

Германия станет главной целью пошлин новоизбранного президента США Дональда Трампа после его возвращения на пост президента США. Это может серьезно ударить по немецкой экономике.
Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Хабек отметил, что после возвращения Трампа на пост президента США Германия станет основной мишенью новых торговых тарифов из-за ее положительного сальдо торговли с Америкой.
Политик отметил, что возможные ограничения, направленные против всего ЕС, ударят прежде всего по немецкой экономике. В то же время Хабек подчеркнул, что ЕС готов дать отпор, но Германия должна действовать вместе с европейскими партнерами для укрепления своих позиций.
"Вы можете быть уверены, что тарифы, которые он, возможно, захочет ввести, будут направлены таким образом, что они особенно ударят по экономике Германии... ", - отметил Хабек.
Заметим, что его заявление прозвучало на фоне комментариев правоцентристского лидера Фридриха Мерца, который назвал Трампа "предсказуемым" и отметил, что его действия станут стимулом для реформ в ЕС, в частности в оборонной сфере.
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