Німеччина серед основних цілей мит Трампа щодо ЄС, - віцеканцлер

Хабек наголосив, що після повернення Трампа на посаду президента США Німеччина стане основною мішенню нових торговельних тарифів через її позитивне сальдо торгівлі з Америкою.

Політик зазначив, що можливі обмеження, спрямовані проти всього ЄС, вдарять насамперед по німецькій економіці. Водночас Хабек підкреслив, що ЄС готовий дати відсіч, але Німеччина має діяти разом із європейськими партнерами для зміцнення своїх позицій.

"Ви можете бути впевнені, що тарифи, які він, можливо, захоче запровадити, будуть спрямовані таким чином, що вони особливо вдарять по економіці Німеччини... ", - зауважив Хабек.