Германия против возвращения России в G8, - Мерц

Фридрих Мерц исключает возвращение России в G8.

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", - заявил Мерц в воскресенье, 23 ноября, на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.

Мерц отметил, что возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса.

DW обращает внимание, что накануне такую же точку зрения высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также заявил, что предпосылок для повторного принятия России в "Большую восьмерку" нет.

Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. В то время саммит "Большой восьмерки" должен был состояться в Сочи, но руководители других семи государств отказались приезжать на встречу.

Сейчас G7 состоит из США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Группа считается клубом государств с самыми развитыми экономиками.