Германия продолжит помощь Украине в 2025 году, несмотря на распад коалиции, - Reuters
Германия продолжит помощь Украине в 2025 году. Это произойдет, несмотря на распад коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отметило, что Германия сможет предоставить большую часть из обещанных Украине 4 миллиарда евро, даже если бюджет на 2025 год не будет принят вовремя из-за распада коалиционного правительства.
Это связано с тем, что средства в основном выделенными ассигнованиями, поэтому их можно выделить в рамках временного управления бюджетом, если бюджет не будет принят.
В то же время вероятная задержка бюджета на следующий год может означать отсутствие расходов на новые проекты, однако некоторые расходы, такие как дополнительная помощь Украине, все еще могут быть приняты.
"Запуск новых программ финансирования будет требовать решения бюджетного комитета или Бундестага... Таким образом, есть определенное ограничение новых программ, но все, что уже есть, может продолжаться, как запланировано", - заявил министр экономики Роберт Хабек.
Напомним, что вчера вечером немецкий канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. После этого в Германии распалась правящая коалиция, поскольку Свободная демократическая партия решила выйти из коалиции вслед за Линднером.
Детальнее о распаде коалиции можно прочитать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что сегодня Линднер после увольнения из правительства подверг резкой критике Шольца, заявив, что именно тот якобы мешал оказанию поддержки Украине.
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