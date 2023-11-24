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Германия продлила временную защиту для украинцев: детали

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия продлила временную защиту беженцев из Украины. Разрешения на жительство будут автоматически действовать до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.

Федеральный совет одобрил соответствующее постановление 24 ноября 2023 года. Украинские беженцы не должны подавать заявление на продление своего статуса проживания и им не нужно будет встречаться с иммиграционными органами. Основанием для дальнейшего продления временной защиты является решение стран ЕС в конце сентября 2023 года.

"Все, кто был вынужден бежать от войны, останутся в безопасности с нами и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Мы продлили срок статуса защиты беженцев Украины. Разрешения на проживание автоматически действуют до 4 марта 2025 года, без необходимости беженцам из Украины снова посещать иммиграционную службу", – заявила Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Она добавила, что власти Германии продолжат защищать жизнь многих украинцев и тесно поддерживать Украину.

Сейчас в Германии проживает около 1,1 млн человек, въехавших в страну с 24 февраля 2022 года в связи с российской агрессией против Украины. Из них около 350 тысяч – дети и молодежь до 18 лет. Около двух третьих взрослых беженцев – женщины.

Напомним, мы писали, сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии. Власти назвали новые условия.

Также мы рассказывали, какие изменения для украинских беженцев готовят в Европе. Правительства обсуждают сокращение выплат и условия, на которых украинцы могут остаться после войны.

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