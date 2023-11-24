Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися із імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

"Усі, хто був змушений тікати від війни, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми продовжили термін статусу захисту біженців України. Дозволи на проживання автоматично діють до 4 березня 2025 року, без необхідності біженцям з України знову відвідувати імміграційну службу", – заявила Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Вона додала, що влада Німеччини продовжить захищати життя багатьох українців та тісно підтримувати Україну.

Зараз у Німеччині проживає близько 1,1 млн людей, які в’їхали до країни з 24 лютого 2022 року у зв’язку з російською агресією проти України. З них близько 350 тисяч – діти та молодь віком до 18 років. Близько двох третіх дорослих біженців – жінки.