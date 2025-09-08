RU

Экономика

Германия продлила на полгода управление активами "Роснефти"

Иллюстративное фото: активы "Роснефти" остаются замороженными в Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Германии продлило до 10 марта следующего года управление активами российской компании "Роснефть".

Об этом сказано в заявлении Министерства экономики Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Управление активами, которое нужно обновлять каждые шесть месяцев, была продлена незадолго до очередного срока на этой неделе.

Под контроль правительства попали доли "Роснефти" в НПЗ Шведт, MiRo и Bayernoil еще в сентябре 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Оно было вызвано разрывом отношений Европы с ключевым поставщиком - Россией.

При этом Берлин пока не прибегает к национализации активов, сохраняя фактический контроль через управление, в то время как юридическая собственность остается за российской компанией. 

"Роснефть" пыталась продать немецкие активы, включая 54,17% НПЗ в Шведте, но переговоры с потенциальными покупателями, в том числе из Катара, пока не принесли результатов.

Заморозка активов РФ

Напомним, страны Европы заморозили российские суверенные активы после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Но конфисковать их для того, чтобы направить полученные деньги на восстановление Украины, европейские страны пока не хотят.

В частности, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна не планирует конфисковать российские активы для помощи Украине.

Российская ФедерацияРоснефть