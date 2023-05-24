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Германия купит 18 танков Leopard 2 на замену переданным Украине

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Берлин, Среда 24 мая 2023 23:32
Германия купит 18 танков Leopard 2 на замену переданным Украине Фото: Германия купит 18 танков Leopard 2 на замену переданным Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бюджетный комитет Бундестага сегодня, 24 мая, одобрил выделение 525 млн евро на закупку 18 танков Leopard 2 современной версии A8 для замены переданных Украине машин.

Об этом заявил спикер Социал-демократической партии Германии по бюджетным вопросам Карстен Кляйн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Принятое сегодня решение Бундестага является важным кирпичом в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Генрмании", - заявил Кляйн.

Германия передала Украине 18 танков Leopard 2

В рамках "танковой" коалиции в марте 2023 года Германия передала Украине 18 танков Leopard 2 А6. Также танки этого типа ВСУ поставили Словакия, Нидерланды, Дания, Канада и другие союзники.

По словам замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, Германия сама на вооружении Бундесвера состоит 382 таких танка. То есть ВСУ дали только 6% от общего количества танков.

Обслуживание и ремонт танков Leopard 2А4 и 2А6, которые поставили Украине, будут проходить на заводе Bumar-Łabędy в Гливице, Польша.

Позже Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2. Это может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине. Сегодня Федеральный совет Швейцарии поддержал вывод из эксплуатации 25 "Леопард 2" с целью дальнейшей перепродажи.

Более детально о Leopard 2 можете узнать в материале РБК-Украина.

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