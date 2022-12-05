ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Понедельник 05 декабря 2022 10:39
Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия намерена стать гарантом европейской безопасности. Поскольку именно такого шага от нее ожидают союзники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца для журнала Foreign Affairs.

Как отмечает Шольц, Берлин прилагает все усилия ради укрепления мирового порядка на основе принципов Устава ООН. Он подчеркнул, что безопасность, благополучие и демократия Германии зависит от соблюдения общих правил.

"Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем", - написал канцлер.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Вооруженные силы Германии будут увеличивать свое присутствие в программах Североатлантического альянса и усиливать вклад в защиту территории стран-членов НАТО.

Кроме того, немецкий канцлер допустил возвращение к "мирному порядку" с Россией, который действовал до начала полномасштабной войны против Украины, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии