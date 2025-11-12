Германия поставляет Украине дроны, похожие на российский "Ланцет"

По данным отрасли, Украина оформила два заказа на суммарно 10 000 единиц HX-2, а Helsing планирует довести выпуск до 2500 дронов в месяц.

Такой объем указывает на переход проекта в стадию массового производства и быструю интеграцию в логистику фронта.

Результаты испытаний и надежность платформы

В ходе сравнительных испытаний в Германии HX-2 оказался единственным аппаратом из трех производителей, который последовательно достигал цели — 17 успешных пусков подряд.

Компания в течение двух лет проводила еженедельные полеты по 30 единиц, отрабатывая систему и конструкцию, что, по мнению аналитиков, объясняет высокую долю удачных результатов.

Технические характеристики и дальнейшее развитие

HX-2 способен поражать цели на дистанции до 100 км, развивает скорость до 220 км/ч, имеет массу около 12 кг, а боевые части весят до 4 кг.

Аппарат оснащен четырьмя двигателями и средствами автономной навигации, включая работу без GNSS через сопоставление карт и изображений. При этом оператор подтверждает поражение цели перед атакой.

Фокус на ПО и ИИ

Соучредитель Helsing отметил, что при текущей платформе приоритетным направлением станет развитие программного обеспечения и искусственного интеллекта — улучшение распознавания уязвимых точек, адаптация к мерам противодействия и ускоренная калибровка системы через большой парк летных испытаний.