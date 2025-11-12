Германия поставляет Украине дроны, похожие на российский "Ланцет"

Немецкая компания Helsing масштабирует производство боевого дрона HX-2 и поставляет аппараты в Украину, а успехи в тестах и планы на серийный выпуск делают модель заметным конкурентом на рынке тактических БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Defense Express.
По данным отрасли, Украина оформила два заказа на суммарно 10 000 единиц HX-2, а Helsing планирует довести выпуск до 2500 дронов в месяц.
Такой объем указывает на переход проекта в стадию массового производства и быструю интеграцию в логистику фронта.
В ходе сравнительных испытаний в Германии HX-2 оказался единственным аппаратом из трех производителей, который последовательно достигал цели — 17 успешных пусков подряд.
Компания в течение двух лет проводила еженедельные полеты по 30 единиц, отрабатывая систему и конструкцию, что, по мнению аналитиков, объясняет высокую долю удачных результатов.
HX-2 способен поражать цели на дистанции до 100 км, развивает скорость до 220 км/ч, имеет массу около 12 кг, а боевые части весят до 4 кг.
Аппарат оснащен четырьмя двигателями и средствами автономной навигации, включая работу без GNSS через сопоставление карт и изображений. При этом оператор подтверждает поражение цели перед атакой.
Соучредитель Helsing отметил, что при текущей платформе приоритетным направлением станет развитие программного обеспечения и искусственного интеллекта — улучшение распознавания уязвимых точек, адаптация к мерам противодействия и ускоренная калибровка системы через большой парк летных испытаний.
Напоминаем, что президент Чехии Петр Павел заявил, что страны НАТО должны давать адекватный ответ на нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами или беспилотниками, отмечая, что такие действия Москвы проверяют эффективность национальных и интегрированных систем ПВО, а также решимость альянса в защите собственной безопасности.
Отметим, что с 1 июля 2026 года в США вступит в силу запрет на покупку дронов с китайскими комплектующими по соображениям национальной безопасности, что создаёт дополнительные сложности для Украины, планирующей экспорт своих беспилотников на американский рынок.