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Германия усилит контроль над оборотом оружия из-за попытки госпереворота

Фото: Германия усилит контроль над оборотом оружия из-за попытки госпереворота (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Германии в ближайшее время планируют ужесточить законодательство, которое регулирует оборот оружия в стране. Причиной этому является провалившийся государственный переворот.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Bild am Sonntag заявила минист внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Мы имеем дело не с безобидными сумасшедшими, а с подозреваемыми в терроризме, которые сейчас все находятся под стражей", - отметила она.

Чиновница подчеркнула, что такая ситуация требует максимального давления со стороны власти - разрешений на оружие лишили уже как минимум 1050 членов радикального движения "Райхсбюргер". При этом, по ее словам, правительство в ближайшее время "еще больше ужесточит законодательство об оружии".

Министр добавила, что полиция ФРГ считает около 10% членов организации потенциально склонными к насилию. Общая численность "Райхсбюргера" достигает 23 тысяч человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии провели масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.

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