Німеччина посилить контроль над обігом зброї через спробу держперевороту

"Ми маємо справу не з безневинними божевільними, а з підозрюваними у тероризмі, які зараз усі перебувають під вартою", - зазначила вона.

Чиновниця наголосила, що така ситуація потребує максимального тиску з боку влади - дозволів на зброю позбавили вже щонайменше 1050 членів радикального руху "Райхсбюргер". При цьому, за її словами, уряд найближчим часом "ще посилить законодавство про зброю".

Міністр додала, що поліція ФРН вважає близько 10% членів організації потенційно схильними до насильства. Загальна чисельність "Райхсбюргера" сягає 23 тисяч осіб.