Германия усилила рекомендации по поездкам в Россию: "настойчиво" призывают не ехать

Граждан Германии призывают не ехать в Россию из-за ухудшения ситуации внутри страны и произвольных арестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Министерство иностранных дел Германии усилило рекомендации по путешествиям по России. Теперь немцам "настойчиво" рекомендуют не ехать в РФ.

В МИД отметили, что изменение было внесено "из-за продолжения ухудшения ситуации, включая увеличение количества произвольных арестов". В сообщении министерства говорится, что существует реальный риск арестов граждан Германии и людей с двойным гражданством.

"В связи с несанкционированными митингами и демонстрациями по всей стране могут происходить массовые, местами насильственные действия силовиков", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Германии тоже рекомендовал не ездить в Россию, но теперь ужесточил рекомендации. В начале полномасштабного вторжения было предупреждение о въезде в приграничные с Украиной области РФ - Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Краснодарского края.

Митинги в России

Напомним, смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме вызвала волну митингов по России. В некоторых городах на подобные акции выходили сотни человек.

Так, в день похорон Навального, 1 марта, в 19 российских городах тоже проходили акции. Российские силовики задержали более ста участников митингов.