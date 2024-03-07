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Німеччина посилила рекомендації щодо поїздок до Росії: "наполегливо" закликають не їхати

Берлін, Четвер 07 березня 2024 09:15
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Німеччина посилила рекомендації щодо поїздок до Росії: "наполегливо" закликають не їхати Фото: Німеччина закликає громадян не їхати до РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Громадян Німеччини закликають не їхати до Росії через погіршення ситуацію всередині країни та свавільні арешти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Міністерство закордонних справ Німеччини посилило рекомендації щодо подорожей Росією. Тепер німцям "наполегливо" рекомендують не їхати до РФ.

В МЗС зазначили, що зміна була внесена "через продовження погіршення ситуації, включаючи збільшення кількості свавільних арештів". У повідомленні міністерства йдеться про те, що існує реальний ризик арештів громадян Німеччини та людей з подвійним громадянством.

"У зв'язку з несанкціонованими мітингами і демонстраціями по всій країні можуть відбуватися масові, часом насильницькі дії силовиків", - йдеться у повідомленні.

Раніше МЗС Німеччини теж рекомендувало не їздити до Росії, але тепер посилило рекомендації. На початку повномасштабного вторгнення було попередження про в'їзд до прикордонних з Україною областей РФ - Бєлгородської, Курської, Брянської, Воронезької, Ростовської та Краснодарського краю.

Мітинги в Росії

Нагадаємо, смерть російського опозиціонера Олексія навального у в'язниці викликала хвилю мітингів по Росії. У деяких містах на такі акції виходили сотні людей.

Так, у день поховання Навального, 1 березня, у 19 російських містах теж проходили акції. Російські силовики затримали понад сотню учасників мітингів.

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