ua en ru
Сб, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В РФ в день похорон Навального задержали более ста человек

Суббота 02 марта 2024 02:39
UA EN RU
В РФ в день похорон Навального задержали более ста человек Фото: Алексей Навальный, российский оппозиционер (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В России в разных городах в день похорон оппозиционера Алексея Навального, которые проводились 1 марта, силовиками были задержаны на публичных мероприятиях около 130 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные правозащитной группы ОВД-Инфо.

Отмечается, что задержания производились в день прощания с погибшим Навальным в пятницу в 19 городах страны-агрессора. Похороны проводились в Москве на Борисовском кладбище.

Как рассказали правозащитники, по состоянию на 22.15 по местному времени было известно о по меньшей мере 128 задержанных.

Наибольшее их количество фиксируется в Новосибирске (31 человек). В Екатеринбурге - 19 человек, в поселке Рамонь Воронежской области - 18, в Москве - 17 задержанных.

Смерть Алексея Навального

Ранее сообщалось, что 16 февраля российский оппозиционер Алексей Навальный упал в обморок во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. Впоследствии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальная информация о причинах смерти Навального названа не была. Рассматриваются два варианта. РосСМИ назвали вероятной причиной смерти отрыв тромба.

Тем временем команда оппозиционера не видела его тела. В морге его вроде бы нет, несмотря на то, что в колонии уверяли о другом.

Добавим, что 19 февраля во время возложения цветов в знак памяти о погибшем Навальном в 32 российских городах было задержано более 400 человек. Наибольшее количество арестов произошло в Санкт-Петербурге и Москве.

Детальнее о смерти политика в авторском материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Навальный Задержание
NEWS
Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки
Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта