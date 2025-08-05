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Германия усилила воздушную оборону Польши пятью истребителями Eurofighter

Фото: истребитель Eurofighter (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Германия разместила пять истребителей Eurofighter на авиабазе в Польше для усиления обороны восточного фланга НАТО. Миссия продлится несколько недель и является ответом на просьбу Варшавы из-за угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

На сегодняшний день Польша играет ключевую роль в поставке западной военной помощи Киеву. При этом на фоне постоянной российской агрессии страна значительно укрепляет свою обороноспособность и модернизирует вооруженные силы.

Именно поэтому еще в январе 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия передислоцирует пять истребителей Eurofighter Typhoon в Польшу.

Теперь эти боевые самолеты базируются на авиабазе Минск-Мазовецкий, расположенной к востоку от Варшавы.

Ранее самолеты осуществляли полеты с немецкой авиабазы в Ростоке, однако с апреля участвуют в миссиях непосредственно над территорией Польши.

Вместе с самолетами в Польшу отправлено около 150 военнослужащих Бундесвера.

Командование Вооруженных сил Польши уже поблагодарило союзников за поддержку:

"Это еще один пример глубокого военного сотрудничества и искренней преданности безопасности Центральной и Восточной Европы", - говорится в официальном заявлении на платформе X (ранее Twitter).

Передислокация истребителей - это не просто логистический маневр, а демонстрация единства и готовности НАТО отвечать на потенциальные угрозы.

 

Напомним, что к 2030 году Польша будет иметь больше всего танков в Европе. Речь идет о количестве 1100 танков - это больше, чем у Великобритании, Германии, Франции и Италии вместе взятых.

Кроме того, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что его страна хочет увеличить количество военных на границе с Беларусью.

Позже он уточнил, что Польша хочет реализовать проект "Восточный щит", который предусматривает укрепление границ страны с Россией и Беларусью

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