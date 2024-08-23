RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия предупредила о возможном усилении обстрелов Украины на фоне Дня Независимости

Иллюстративное фото: Россия может усилить обстрелы Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут усилить обстрелы Украины, поскольку 24 августа в стране празднуют День Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Германии.

"В районе Дня независимости Украины 24 августа 2024 года могут усилиться ракетные и воздушные обстрелы городов, особенно Киева", - сказано в сообщении МИД. 

На сайте также содержиться предостережение от поездок в Украину для граждан Германии. Тех немцев, которые уже находятся в Украине, призывают срочно покинуть страну. 

 

Угроза обстрела на День независимости

Напомним, вчера, 22 августа, посольство США в Украине предупредило, что существует повышенный риск российских атак на День Независимости. Такое предупреждение касается всей территории Украины.

Также в дипломатическом представительстве допустили, что россияне могут атаковать как ночью, так и днем.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сейчас фиксируются признаки подготовки россиян к новому обстрелу Украины на фоне Дня Независимости.

В частности, враг совершает учебные полеты. Также россияне могли накопить около 100 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДень независимости УкраиныВойна в УкраинеРакетный удар